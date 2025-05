Neve no Brasil? Entenda fenômeno que pode causar primeiro grande episódio de friagem no País em 2025

Os três estados do Sul do Brasil — Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — estão em alerta nesta semana devido ao avanço de uma frente fria e de uma intensa massa de ar polar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são previstas tempestades severas e há, inclusive, a possibilidade de nevar nessas regiões.

Entre a noite desta quarta-feira (28) e a madrugada de quinta (29), é possível que neve na serra gaúcha, na serra catarinense e no sul do Paraná — onde a probabilidade é maior.

As áreas de instabilidade tiveram início nessa segunda (26) e devem se acentuar na quarta e na sexta-feira (30). "No decorrer da próxima quarta, uma massa de ar frio entra pelo oeste dos três estados [sulistas], baixando as temperaturas de forma significativa e promovendo uma onda de frio com temperaturas próximas de zero grau. Uma geada mais forte e ampla é prevista para sexta, principalmente na serra e no norte do Rio Grande do Sul, com maior intensidade entre Santa Catarina e o Paraná", informa o Inmet.

O avanço da massa de ar frio pelo Brasil deve causar, ainda, o declínio acentuado de temperatura entre quarta e sexta em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Este, segundo o governo, se configurará no primeiro grande episódio de friagem no País em 2025.

Frente fria estaria associada a ciclone extratropical

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, a frente fria que avança sobre o Brasil está associada a um ciclone extratropical e a uma onda de frio.

A possibilidade de nevar, segundo a instituição, é reforçada pelos temporais de chuva e ventania, que criam uma atmosfera ideal para a ocorrência, inclusive, de outros tipos de precipitação invernal. "Para nevar, é preciso que a atmosfera esteja muito fria, com temperaturas abaixo de 0 °C, nas acamadas de ar acima da superfície, e que haja bastante umidade para formar as nuvens que poderão conter os flocos de neve, que são aglomerados de cristais de gelo", explicou.

Para a Climatempo, as chances de nevar são mais altas nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense, em locais como Bom Jesus e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e em São Joaquim, Urupema e Urubici, em Santa Catarina. No entanto, não se descarta a ocorrência de queda de neve em regiões mais baixas da serra gaúcha, como Gramado, Canela e Caxias do Sul.