Frente fria mais intensa do ano pode causar neve no Sul do Brasil, a partir desta terça-feira (27)

Moradores da região Sul e do Centro-Oeste devem se preparar para uma frente fria que deve chegar entre terça-feira (27) e quarta-feira (28) ao País. O choque das massas de ar quente e frio, favorecido pelo avanço do sistema frontal, poderá provocar, inicialmente, tempo severo nos estados do Sul e áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva, haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas.

A intensa massa de ar frio empurrada pelo anticiclone presente na retaguarda da frente fria deverá avançar para latitudes mais baixa,s chegando até Rondônia, Acre e sul/sudoeste do Amazonas evidenciando, desta forma, o episódio de friagem mais intenso ocorrido este ano na Amazônia até então.

Legenda: Registro de satélite GOES-19, em 26 de maio, da região Sul do país Foto: Reprodução/Inmet

O ar frio bem intenso, que pode resultar em temperaturas negativas, e a condição de chuva, mesmo que pequena, pode favorecer a ocorrência de neve, mesmo que pontual, em áreas das Serras Gaúcha e Catarinense na quinta-feira (29).

Temperaturas negativas

A expectativa é que se registre, em áreas dos estados do Sul, mínimas em torno dos 3 °C a 5 °C negativos a partir de quinta, quando aumentará também a condição para geada ampla em áreas dos estados da região Sul. A condição de geada pode atingir também áreas do sul do Mato Grosso do Sul.

Ainda na quinta-feira, há a possibilidade de haver quedas nas temperaturas em áreas de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro.