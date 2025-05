Massa de ar polar leva baixas temperaturas com geada ao Sul do País; entenda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos, no início da tarde de quarta-feira (21), alertando sobre o avanço de uma massa de ar de origem polar no Sul do País para esta quinta-feira (22). Conforme o órgão meteorológico, o fenômeno deve causar geada — formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies, devido à queda de temperatura — em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A expectativa é que a geada ocorra especialmente nas áreas mais elevadas. Este sistema já derrubou as temperaturas na região. As cidades gaúchas de Bagé e Dom Pedrito registraram 4,1 °C, e Jaguarão, 5,7 °C, no início desta quarta.

À medida que a massa de ar for avançando pelo estado gaúcho, as mínimas deverão cair ainda mais, segundo previsão do Inmet.

Conforme alerta, no Rio Grande do Sul, existe um risco leve de perda de plantações. Já em Santa Catarina, além da previsão de atingir plantios, pode haver alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Temperaturas podem atingir de 1 °C e 3 °C

Legenda: Registro de satélite de massa de origem polar na região sul do país Foto: Reprodução/Inmet

Nas regiões mais frias do Rio Grande do Sul, as menores temperaturas poderão oscilar entre 1 °C e 3 °C nesta quinta (22).

As áreas que estão sob o aviso de geada para hoje incluem municípios como Bagé e Pelotas, além de regiões das serras Gaúcha e Catarinense.

Ainda segundo o Inmet, a previsão é que a massa de ar avance para o Paraná na sexta-feira (23).

