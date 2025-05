Prefeitura de Recife suspende aulas e pede para população evitar deslocamentos por conta de chuvas

A cidade de Recife (PE) amanheceu em alerta por conta das fortes precipitações no Estado, nesta quarta-feira (21). Conforme o prefeito João Campos, o Centro de Operações (COP) informou que, devido ao acúmulo e a continuidade das chuvas no momento, o município entrou em estágio de atenção.

Preocupado com os impactos das precipitações, o poder municipal tomou algumas medidas de prevenção. "A orientação à população é evitar deslocamentos ao longo desse período. As aulas da rede municipal de Educação e os serviços não essenciais do Município foram suspensos", informou o prefeito de Recife em comunicado nas redes sociais.

O Município ainda anunciou reforço de monitoramento, por meio das equipes da Defesa Civil, e aumento de atuação nos morros da Cidade.

Monitoramento de rios aponta inundação

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo da manhã desta quarta, nas regiões de Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. Já no Sertão pernambucano são esperadas precipitações com intensidade moderada — pontualmente forte.

A Apac também emitiu aviso hidrológico sobre a situação dos mananciais de Pernambuco. O rio Ipojuca, em Ipojuca (engenho Maranhão), atingiu a cota de inundação. O Município já está sendo afetado pelo extravasamento de água.

O rio Jacuípe, em Jacuípe (PE), atingiu cota de alerta, fazendo com que a cidade, além da vizinha Santa Terezinha, fiquem com risco de inundação.

O que está causando chuvas em Pernambuco?

Em entrevista ao Diário do Nordeste, na manhã de terça-feira (20), o meteorologista Hailton Dias — profissional da Apac — explicou que as chuvas no Estado são causados por "alguns vórtices e, principalmente, pelos Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLs) ou Ondas de Leste (OL)".

Os DOLs produzem uma forte liberação de calor que provoca perturbações nos campos de vento e pressão que atuam na faixa tropical do globo terrestre. Também chamadas de Ondas de Leste, elas são caracterizadas por uma grande quantidade de nuvens carregadas, do tipo Cumulonimbus, que provocam ventos fortes, chuvas intensas e também raios

Segundo Hailton Dias, existe grande observação dos órgãos públicos do Estado em duas áreas.

"A nossa preocupação aqui é bem maior no litoral, é a região mais vulnerável. Onde se tem a maior concentração da população, além de questões de barreiras, morro, entre questões de infraestrutura. Com a proximidade do mar, também tem a questão da maré alta. Existe também preocupação com a região da Mata Sul, lá teve um grande evento em 2010 que destruiu várias cidades", declarou o meteorologista.

