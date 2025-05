Delegado atira em jovem durante festa em Fernando de Noronha; ciúmes seria o motivo

Um jovem de 26 anos foi baleado na perna após disparos feitos por um delegado da Polícia Civil de Pernambuco, na madrugada desta segunda-feira (5). O caso ocorreu durante uma roda de samba no Forte dos Remédios, que fica na ilha do litoral pernambucano.

Segundo testemunhas, o motivo da discussão do delegado Luiz Alberto Braga e Emanuel Pedro Apory, se deu por ciúmes, pois o agente estava acompanhado de uma mulher. Ele estava na região cobrindo férias do titular da função, e já não se encontra mais em Fernando de Noronha.

O diretor do Forte dos Remédios, Ricardo Neves, afirmou que houve uma briga no banheiro. "As informações que temos é que o motivo foi ciúmes de uma mulher que estava com o agressor. Nos vídeos, nós constatamos que o agressor deu um tapa e levou um tapa e depois disparou os tiros na perna da vítima”, disse ele ao g1.

Vítima transferida em UTI aérea

Pedro Apory foi transferido para Recife, de acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE). O transporte foi feito por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, que pousou em Noronha às 13h, pelo horário local.

"No momento, encontra-se com torniquete e será submetido a exame de raio-X. Já recebeu uma bolsa de sangue e, após a realização dos procedimentos necessários, será transferido em UTI aérea para a cidade do Recife", disse a secretaria em nota.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito que será conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Pernambuco. Já a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS), também instaurou um Procedimento Preliminar e vai acompanhar a investigação da policial, e irão colher o depoimento do suspeito.

Mãe defende filho baleado

Maria do Carmo Silva, mãe da vítima, disse que o filho “não é marginal”, e que o delegado não deveria ter ido à ilha. “Meu filho corre o risco de perder a perna. É um absurdo. Nós não precisamos desse tipo de pessoa em Noronha”, disse ela.