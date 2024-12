Policial de folga atira em três pessoas dentro de ônibus em São Paulo

Um policial militar (PM) de estava de folga baleou três pessoas dentro de um ônibus. A ação ocorreu nesta segunda-feira (30) na avenida Nossa Senhora do Sabará, zona sul de São Paulo.

O PM, que não teve o nome divulgado, teria sido ameaçado por um homem que estava com uma faca. De acordo com nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública, “o homem tentou pegar a arma do policial, que interveio atingindo o suspeito no braço”.

Socorro às vítimas

A secretaria confirmou que outras duas pessoas que estavam dentro do veículo, da linha 5611/10 (Eldorado - Praça João Mendes), foram atingidas. Porém, não se sabe as circunstâncias. Ninguém morreu. Os feridos foram levados aos hospitais de Pedreira e do Grajaú.

A ocorrência foi registrada no 98º DP (Jardim Mirian) e os desdobramentos serão acompanhados pela Polícia Militar. Após os disparos, uma correria de pessoas foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento localizado na avenida onde o fato teria acontecido.