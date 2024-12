Teto de supermercado desaba durante chuva com granizo em São Paulo

O teto de um supermercado de Barueri (SP) desabou durante uma chuva de granizo, na tarde desta segunda-feira (30). Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 14h30. Segundo informações do portal G1, quatro pessoas foram socorridas com ferimentos leves, sendo duas mulheres com contusão nas pernas e outra com contusão nas costas.

Em entrevista ao programa "Tá Na Hora" do SBT, o coronel Lago, membro da Defesa Civil de Barueri, informou que o órgão chegou a emitir um alerta sobre a precipitação.

Veja momento de desabamento do teto:



"Por volta das 14h, nós emitimos um alerta preventivo no município. Isso sempre nós fazemos, né? Acompanhamos os radares e houve uma chuva rápida, porém muito intensa e, em seguida, houve a queda de uma quantidade considerável de granizo em pontos isolados do município. Principalmente aqui, onde nós estamos, que é o centro da cidade", explicou o coronel.

Segundo a Defesa Civil, o granizo pode ter se acumulado com a água no teto que não conseguiu escoar tudo pelo telhado e acabou gerando um peso maior na estrutura.

"A Secretaria de Planejamento e Urbanismo do município, através de seus engenheiros habilitados, devem fazer uma vistoria. Eles vão dar a determinante do que vai ocorrer, se vai ser optado pela interdição do imóvel", informou o coronel Lago.