La Niña é confirmada e deve impactar região Sul do país

Com a manifestação do La Niña no Oceano Pacífico de maneira atípica no verão, as regiões Sul e Nordeste do Brasil podem passar por eventos mais intensos no clima. Enquanto se espera uma quadra chuvosa mais volumosa na faixa nordestina, estados sulistas podem passar por períodos de seca em decorrência do fenômeno.

Além da escassez de chuvas nos primeiros meses do ano, o Sul pode sofrer com massas de ar frio fora de época, especialmente durante o outono. Apesar do alerta, o La Niña deve se manifestar por um período mais curto desta vez, entre três e cinco meses, com intensidade variante. O último ciclo, em contraste, durou anos.

As informações foram confirmadas pela Metsul Meteorologia, mas ainda está pendente o comunicado oficial da NOAA (Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos EUA) a respeito disso.

O que é La Ninã?

O La Niña se caracteriza pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical e apresenta sinais como o fortalecimento dos ventos alísios e as mudanças nos padrões de chuva.