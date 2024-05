Policial militar atira contra delegado durante confusão em São Paulo

Um policial militar (PM) atirou em um delegado de Polícia Civil durante uma discussão em São Paulo nessa sexta-feira (24), na região da zona leste. O agente de segurança estava de folga quando passou por uma rua e viu uma briga entre três pessoas, supostamente iniciada porque o policial civil urinou na frente de uma loja.

O PM tentou ajudar, mas o delegado avançou contra ele, momento em que são efetuados dois disparos. O policial civil foi levado ao Hospital Santa Casa, e de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele estava afastado de seus serviços por razões médicas.

"A arma do PM e do policial civil, que é particular, foram apreendidas para serem periciadas. O caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP (Tatuapé). A Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar acompanham a investigação", diz nota da SSP.

Na unidade de saúde, foi requisitado ainda que o delegado fizesse um exame toxicológico para saber se ele se encontrava embriagado. Ele teria puxado uma briga com um comerciante do local, mas os fatos ainda serão investigados.