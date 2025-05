Cidades pernambucanas podem ter chuvas moderadas e fortes nesta terça-feira (20); entenda

Os pernambucanos devem ficar atentos com a possibilidade de fortes precipitações nesta terça-feira (20). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) haverá pancadas de chuvas moderadas e "ocasionalmente" fortes no Grande Recife e na Zona da Mata Norte e Sul.

"O canal de umidade ainda favorece chuva em todas as regiões pernambucanas. Nas regiões do Agreste, Mata Sul, Mata Norte e Metropolitana do Recife deverão ocorrer pancadas com intensidade moderada e ocasionalmente forte ao longo desta terça-feira", informou o órgão estadual.

Veja também Meio Ambiente Maior peixe-leão do mundo é capturado em Fernando de Noronha; espécie é invasora e peçonhenta

Ainda segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações podem ter entre 30 mm/h e 60 mm/h ou de 50 mm/dia a 100 mm/dia. Existe ainda o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

O que está causando chuvas em Pernambuco?

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o meteorologista Hailton Dias — profissional da Apac — explicou que as chuvas no Estado são causados por "alguns vórtices e, principalmente, pelos Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLs) ou Ondas de Leste (OL)".

Os DOLs produzem uma forte liberação de calor que provoca perturbações nos campos de vento e pressão que atuam na faixa tropical do globo terrestre. Também chamadas de Ondas de Leste, elas são caracterizadas por uma grande quantidade de nuvens carregadas, do tipo Cumulonimbus, que provocam ventos fortes, chuvas intensas e também raios

Segundo Hailton Dias, existe grande observação dos órgãos públicos do Estado em duas áreas.

"A nossa preocupação aqui é bem maior no litoral, é a região mais vulnerável. Onde se tem a maior concentração da população, além de questões de barreiras, morro, entre questões de infraestrutura. Com a proximidade do mar, também tem a questão da maré alta. Existe também preocupação com a região da Mata Sul, lá teve um grande evento em 2010 que destruiu várias cidades", declarou o meteorologista.

Recife investe em contenção de encostas

A Prefeitura do Recife está investindo mais de R$ 5 milhões em obras de contenção definitiva de encostas em diferentes pontos da Cidade. Em parte, os recursos são provenientes de convênio com o Governo Federal e têm como objetivo prevenir deslizamentos e proteger comunidades em áreas de risco.

No Ibura, na comunidade de Jardim Monte Verde — uma das regiões mais afetadas pela maior tragédia climática registrada na Capital, em 2022 — estão sendo investidos R$ 2,3 milhões na contenção de encosta da Rua Mandioré. A intervenção deve beneficiar mais de 200 moradores.

Neste fim de semana, o prefeito João Campos vistoriou os trabalhos no local e acompanhou o início da limpeza do Canal do Cavouco, na Iputinga. A ação no canal seguirá até junho.

Já no Brejo da Guabiraba, Zona Norte da Cidade, outras duas frentes de obra estão em andamento na Rua Rosal. A Prefeitura está aplicando R$ 2,8 milhões na contenção de encostas em dois trechos da via, beneficiando diretamente cerca de 300 moradores.