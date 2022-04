Sem assassinato por 4 anos: qual e como é a cidade do Ceará sem mortes violentas há mais tempo

Ao menos 14,8 mil vidas foram tiradas de forma violenta no Ceará entre 2018 e março de 2021. Homicídios, lesões corporais seguidas de morte, latrocínios e feminicídios que interromperam histórias e demarcam a violência extrema no cotidiano.

Mas, embora muitas vezes a sensação seja de que todas as áreas acumulam mortes, há um grupo seleto de cidades cearenses que ficam até 12 meses sem assassinatos. No Ceará, um município tem o cenário mais otimista. Nenhuma dessas 14,8 mil mortes violentas ocorreu lá.

Em Baixio, no Centro Sul do Estado, o último assassinato ocorreu em outubro de 2017. Precisamente, no dia 26 de outubro, conforme dados disponibilizados publicamente pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Desde então, felizmente, mortes violentas não foram registradas na cidade, cuja estimativa é de 6,3 mil habitantes. Para se ter ideia, 114 dos 121 bairros de Fortaleza têm a população maior que a de Baixio.

“Já faz tanto tempo que eu nem lembro bem a data", diz o advogado Eugênio Farias, funcionário da central de regulação da Secretaria de Saúde do Município, sobre quando ocorreu um crime violento que tenha mobilizado a cidade. Ele reside em Baixio desde que nasceu, há 32 anos, e relata que, embora a localidade não esteja imune às mudanças na dinâmica da violência, ela pode ser considerada pacífica.

Dado o contexto, andar pelas ruas sem medo de assalto, até mesmo em horários menos movimentados, e sentar na calçada, na praça, ou outros locais de encontro, para conversar são ações e sentimentos experimentados. Isso, segundo ele, porque há “ausência de ameaças” na cidade em que “nada acontece”.

O técnico da Secretaria de Cultura, Willian Ferreira, de 26 anos, diz que a família reside em Baixio “desde sempre”. A cidade, avalia ele, “é a mais tranquila em relação à segurança social quando comparada aos municípios vizinhos”.

Willian Ferreira Técnico da Secretaria de Cultura Acho que faz muito tempo desde que se ouviu falar em assassinato dentro de Baixio. Por ser uma cidade pequena, as pessoas aprenderam a se respeitar civilizadamente e acredito que com isso venha ocorrendo essa baixa na questão de crimes e assassinatos.

Característica de Baixio

População: 6.318 pessoas - estimativa de 2021;

Escolas: 3 na zona urbana (2 municipais e 1 estadual) e 2 na zona rural;

Unidade de Saúde: Hospital São Francisco;

Assistência social: CRAS Maria Pires Lustosa;

Órgão de segurança do município: Guarda Civil Municipal, com 8 agentes

Grupo de cidades sem mortes violentas

Baixio, no atual momento, é a cidade que há mais tempo não registra mortes violentas no Estado. Conforme a análise dos dados da SSPDS, Altaneira e Tarrafas, ambas cidades do Cariri, não registraram ocorrências do tipo em 2020, 2021 e 2022, até março.

Os dados da SSPDS de abril ainda não estão consolidados, mas as informações preliminares reforçam que Baixio, Altaneira e Tarrafas não contabilizam crimes do tipo também neste mês.

Outras 10 cidades, desde janeiro de 2021 não têm mortes violentas:

Antonina do Norte

Arneiroz

Caririaçu

Catarina

Chaval

Hidrolândia

Meruoca

Moraújo

Piquet Carneiro

Potiretama

Apesar de serem de regiões distintas, todos os municípios listados são de pequeno porte.

Delas, somente Caririaçu e Catarina são de pequeno porte II, cuja população vai de 20 mil a 50 mil habitantes. Nas demais, o número de residentes é menor que 20 mil.

Presença de facções e ausência de conflitos?

Nas cidades cearenses maiores, há anos, os crimes violentos envolvem a dimensão das facções criminosas e os conflitos relacionados à existência desses grupos. Em Baixio, dizem os habitantes, não se pode negar que há presença de facção. “Mas as pessoas não comentam. E isso não provoca medo”, diz o morador Eugênio Farias.

Para o pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Conflitualidade e Violência (Covio) Raul Thé, um dos aspectos objetivos a ser considerado na avaliação da violência nas cidades é o número populacional. “Quando amplia a população tem em certo grau uma ampliação da probabilidade de violência”, explica.

Outro ponto, analisa ele, é que embora as cidades pequenas estejam também “tomadas por facções”, acrescenta, “assim como nossos bairros (em Fortaleza) estão divididos, as cidades menores também já estão. Mas, como elas são pequenas, não há disputas internas (dentro das cidades).”

Ele pondera que os conflitos não se intensificam nessas áreas porque isso depende da intenção de interiorização dessas facções. Além disso, destaca que a ocorrência de crimes relacionados à vida e ao patrimônio como latrocínio, não são sentidos ou não se desenvolvem “porque as pessoas se conhecem”.

“Há uma segurança conjunta porque eu conheço a outra pessoa e ele me conhece. Essa vivência de comunidade. Há um receio maior de quem pretende cometer crimes. Por esse conhecimento mútuo, essa asseguração mútua”, ressalta.

Ações para manter a segurança

O pesquisador pondera que, ao menos, dois fatores devem ser considerados para pensar a manutenção desse nível de segurança nas cidades pequenas: uma é a geração de oportunidades para que haja dinamização da vida social e cultural, e outra a ênfase na inteligência e no papel da investigação das forças de segurança.

“Monitorar as rotas que podem levar essas cidades a serem pontos de chegada, de financiamento do tráfico, e a punição aos envolvidos. Não só os da ponta. Mas de quem investe que tem interesse de interiorizar essa droga e a violência que ela pode trazer”.

Como é feita a segurança

Na cidade não há Delegacia. Quando há alguma ocorrência criminosa, o registro deve ser feito em Ipaumirim, município vizinho, situado a aproximadamente 9 km. Na cidade, contam os moradores, há um posto da Polícia Militar, no Centro, e os militares fazem o patrulhamento do Município.

A SSPDS foi questionada sobre a situação de segurança nos pequenos municípios. Dentre as perguntas, indagações sobre como é feito o policiamento ostensivo nessas cidades e efetivo.

Sobre Baixio, a pasta reiterou que ele é coberto pela Delegacia Municipal de Ipaumirim, “que conta com uma equipe completa com delegado, inspetores e escrivães para atender às cidades circunvizinhas”, diz a nota.

Uma das importantes ações da Segurança Pública em todo o território cearense, informa a SSPDS, “é a expansão do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará que está hoje em 62 municípios, aliada às instalações de 61 Centrais de Videomonitoramento”.

Também no interior do Ceará, acrescenta o documento, “atuam o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), com foco especialmente nas zonas rurais e nas divisas, e o Policiamento Ostensivo Geral (POG)”.

A pasta foi questionada ainda sobre qual a avaliação dos pontos de insegurança nessas cidades pequenas e especialmente em Baixio. Mas esta pergunta não foi respondida de forma específica.

A SSPDS disse ainda que as Forças de Segurança no Estado, atuam baseadas “em levantamentos estratégicos e de inteligências, em indicadores criminais e estudos feitos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp)”.