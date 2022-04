Feminicídio: suspeito de matar a companheira a facadas no Interior do Ceará é preso

Um homem de 26 anos, suspeito de matar a facadas a própria companheira, de 22 anos, em Quiterianópolis, no Sertão Central do Ceará, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) quatro dias após o crime de feminicídio.

De acordo com a PC-CE, o suspeito - que não teve a identificação divulgada pelo Órgão - foi detido por força de um mandado de prisão preventiva, no bairro Alto Brilhante, no Município de Tauá, na última sexta-feira (8). A reportagem apurou que o nome do preso é Luciano, conhecido como 'Kirim'.

Erika Cristina Pereira Gomes, 22, foi assassinada a facadas, dentro de casa, na Rua Manoel Vieria de Carvalho no bairro Cidade Nova, em Quiterianópolis, na última segunda (4). Ela tinha três filhos, segundo informações apuradas pela TV Verdes Mares Cariri.

Desde então, policiais civis da Delegacia Municipal de Quiterianópolis iniciaram as investigações do crime e chegaram ao suspeito, que tentava se esconder em outra cidade.

O homem preso já tinha antecedentes criminais por ameaça no contexto de violência domésica e crime contra a administração pública. Ele está preso, à disposição da Justiça.