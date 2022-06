Saiba como fazer o autoteste da Covid-19 vendido em farmácias e drogarias

Com o vírus da Covid-19 ainda em circulação, a testagem de possíveis novos casos da doença continua sendo recomendada por especialistas para se avaliar com mais precisão o cenário epidemiológico. O autoteste vendido em farmácias e drogarias é uma das opções disponíveis para realizar uma primeira triagem.

Com o autoteste, o próprio paciente realiza a coleta da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Em seguida, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para a análise. A principal vantagem é que ele pode ser realizado em qualquer lugar, sem necessidade de agendamento.

Os produtos foram aprovados no país após deliberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em janeiro deste ano, e possuem sensibilidade de cerca de 96%. Em março, eles começaram a ser vendidos no Ceará.

32 marcas de autotestes foram aprovadas pela Anvisa, até o fim de maio.

Atualmente, os preços variam de R$59,90 a R$67,90 nas principais redes do Estado, com descontos se forem comprados mais de três unidades. Mesmo com a facilidade de acesso, é preciso ter atenção a alguns cuidados ao utilizá-lo.

Confira abaixo um passo a passo de como realizar um autoteste:

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

É importante assoar o nariz e lavar as mãos antes de iniciar a coleta da amostra, preferencialmente em um local arejado.

Verifique o conteúdo do kit. Eles vêm com um dispositivo de análise, um frasco com solução reagente, um haste nasal descartável (cotonete), um suporte para a solução reagente e um saco para descarte dos resíduos.

Retire todos os componentes da embalagem do kit, abra o frasco com a solução reagente e coloque-o no frasco indicado.

Legenda: Partes que compõem o kit do autoteste pata detecção da Covid-19. Foto: Eco Diagnóstica

COMO FAZER A COLETA?

Retire o “cotonete” do envelope, sem tocar sua ponta. Introduza-o 1,5 cm em uma narina e repita na outra, utilizando a mesma haste. Você pode ter vontade de espirrar durante a coleta. Ponha o “cotonete” dentro do frasco com a solução reagente. Faça movimentos circulares por cerca de 10 vezes, pressionando a haste contra as paredes do frasco. Em seguida, descarte o cotonete. Feche o frasco, deixe-o no suporte e aguarde 1 minuto. Depois, abra a tampa do frasco e coloque 4 gotas da solução reagente no local indicado no dispositivo de teste. Aguarde 15 minutos para iniciar a leitura do resultado. Atenção: verificar antes do período de 15 minutos ou após 20 minutos pode levar a resultados imprecisos (falso positivo ou falso negativo).

O QUE SIGNIFICA O RESULTADO DO TESTE?

Cada teste possui duas regiões: Controle (C) e Teste (T). O teste feito corretamente deve formar sempre uma listra na região C.

Resultado negativo: fica somente a listra da região C.

Resultado positivo: são formadas listras nas regiões T e C.

Resultado inválido: se não formar listra nenhuma ou se formar apenas na região T. Nesse caso, é preciso descartar o teste e refazer com outro kit.

Atenção: os itens do kit não podem ser reutilizados.

QUEM PODE USAR?

O autoteste é indicado para pacientes, adultos ou crianças (com supervisão de pais ou responsáveis), com sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça, mal-estar e dores no corpo.

Legenda: Autotestes de Covid-19 chegaram às prateleiras de farmácias de Fortaleza no dia 11 de março. Foto: Theyse Viana

QUANDO USAR?

O Ministério da Saúde recomenda a aplicação do teste entre o 1º e o 7º dia do início dos sintomas, ou 5 dias após o contato com outra pessoa que teve diagnóstico confirmado para Covid-19. Se os sintomas forem graves, como falta de ar e letargia, o teste não é indicado e deve-se buscar assistência médica.

O QUE FAZER APÓS O AUTOTESTE?

Caso o resultado seja negativo, deve-se manter as medidas de prevenção. Se apresentar sintomas, mesmo com a negativa, busque uma unidade de saúde para realizar exames específicos.

Em caso positivo, busque manter o isolamento para evitar a disseminação do vírus e procure uma unidade de saúde ou teleatendimento para a confirmação do diagnóstico, já que o autoteste tem função apenas orientativa e não substitui testes mais precisos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE