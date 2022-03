Autotestes de Covid começam a ser vendidos em farmácias de Fortaleza; veja preços e locais

A venda de autotestes de Covid-19 já foi iniciada em algumas das principais redes de farmácias de Fortaleza. Apesar disso, poucas lojas possuíam o produto disponível nas prateleiras, na manhã desta sexta-feira (11), segundo levantamento do Diário do Nordeste.

Na Pague Menos, os autotestes desembarcaram no Centro de Distribuição ainda na primeira semana de março, mas chegaram às lojas hoje, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. No site da farmácia, ao preencher o CEP da residência, é possível consultar a disponibilidade de retirada em loja mais próxima.

O valor do autoteste de Covid nas unidades da Pague Menos é de R$ 69,90, e os clientes podem optar por pagar mais R$ 9,90 pelo auxílio de um profissional farmacêutico para realizar o exame. Ao contrário dos testes rápidos, não haverá emissão de laudo dos autotestes.

Na Extrafarma, apenas uma loja, no bairro de Fátima, já possuía estoque do autoteste de Covid para venda, na manhã de hoje, conforme uma atendente da rede. No site da farmácia, o teste custa R$ 69,90, mas ainda não há pontos de retirada disponíveis em Fortaleza.

Nas farmácias Santa Branca, o autoteste de Covid também chegou a apenas uma unidade, no bairro Montese, ao preço de R$ 64,90, segundo informou uma atendente.

Já na Drogasil, o produto ainda não estava disponível em nenhuma loja, até a manhã desta sexta. A previsão, de acordo com fonte ouvida pela reportagem, é de que chegue até o fim deste mês, pelo valor de R$ 69,90, mesmo valor que consta no site da rede.

Como funciona o autoteste de Covid

Legenda: Preço do autoteste de Covid em Fortaleza varia de R$ 64,90 a R$ 69,90 Foto: Theyse Viana

A reportagem tentou contato com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Estado do Ceará (Sincofarma) para saber sobre disponibilidade de estoque de autotestes, procedimentos de venda, valores médios e se haverá notificação de resultados positivos. Não houve resposta até esta publicação.

Com o autoteste, o próprio paciente fará a coleta da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Em seguida, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para a testagem. O resultado do exame sai entre 15 e 30 minutos.

A venda dos autotestes para diagnóstico de infecção pelo coronavírus no Brasil foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro. A medida vale apenas para os testes de antígeno e não para o RT-PCR.

