Sincofarma prevê chegada de autotestes para Covid em farmácias do Ceará a partir da próxima semana

Desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de autotestes no Brasil, em janeiro deste ano, as expectativas são altas para as vendas nas farmácias cearenses. Diante do cenário, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), Fábio Timbó, revelou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que há a previsão de iniciar a chegada dos autotestes em farmácias cearenses a partir da próxima semana.

“Às vezes umas [grandes redes] acabam tendo uma condição melhor de adquirir, mas a gente tem a expectativa, sim, que comece a chegar talvez na próxima semana. No entanto, todas as farmácias e drogarias estão atrás de adquirir para disponibilizar para a população”, pontua Fábio. No Ceará, são mais de 2 mil estabelecimentos do segmento, entre grandes, médias e pequenas redes, além de empresários individuais.

A reportagem questionou algumas redes de farmácias sobre o início das vendas, mas nenhuma delas definiu data ainda para a chegada dos exames às prateleiras das lojas. Já o Sindicato também não anuncia data, já que a decisão de venda é de cada uma das empresas.

No momento, apenas duas empresas fabricantes tiveram o registro de seus produtos aprovado pela Anvisa, o “Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno”, da empresa CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda, e o “Autoteste COVID Ag Detect”, fabricado pela empresa Eco Diagnóstica Ltda.

Para Timbó, o baixo número de fabricantes autorizados é a principal causa da demora para a chegada dos autotestes nas farmácias e drogarias cearenses, e as incertezas sobre a cobertura de toda a demanda feita pelos estabelecimentos.

“A gente continua na expectativa de que muito mais fabricantes tenham os registros aprovados, porque só dois é muito pouco. Nós tivemos notícia de que mais de 30 fabricantes apresentaram [seus produtos para registro] na Anvisa”, ressaltou o presidente. “O que eu posso garantir é que há um interesse geral, da grande maioria dos estabelecimentos, de garantir o autoteste”, completa.

Exames nas farmácias

Embora não anuncie prazos, uma das maiores redes de farmácias do Estado, a Pague Menos, anunciou, por meio de nota enviada à reportagem, que está em negociações para os autotestes chegarem ao Ceará.

“A Pague Menos está em negociação com diversas empresas fornecedoras de testes, incluindo a responsável pela produção do Novel Coronavirus (Covid-19) Autoteste Antígeno (CPMH), aprovado pela Anvisa para comercialização no Brasil. A partir destas liberações, as negociações devem avançar rapidamente para disponibilizarmos os testes à população", pontua em nota.

Apesar da alta demanda, ao Diário do Nordeste, a primeira empresa a ter seu produto aprovado pela Anvisa, a CPMH, citada pela Pague Menos em sua nota, confirma que a expectativa é que seu produto chegue às farmácias ainda na primeira semana de março.

“Não temos a data exata para o início da distribuição neste momento, mas a expectativa é que seja na semana que vem. O primeiro lote é de 20 milhões de unidades para todo o Brasil”, pontua a CPMH, em nota.

Já a Eco Diagnóstica Ltda, por meio de nota pública, postada em sua plataforma digital, afirma que a produção já foi iniciada e que “todos os insumos necessários para o autoteste já se encontram na indústria”.

Quanto à data para a distribuição dos autotestes nas farmácias, a empresa respondeu ao Diário do Nordeste que seu produto estará “disponível nas principais redes, a partir de 7 de março”, e que o primeiro lote a ser distribuído conta com mais de 4 milhões de autotestes.

O que são autotestes?

O autoteste para Covid-19 é um kit que acompanha cartucho de teste, tubo de processamento, líquido reagente e o swab - uma espécie de “cotonete” usado para a coleta nasal - que se assemelha ao teste rápido realizado nas farmácias, no entanto pode ser feito por qualquer pessoa.

Em países como Estados Unidos, Espanha, Itália e Argentina, já se pode encontrar os autotestes nas farmácias e drogarias. Ele é simples de ser feito: o paciente coleta secreção das duas narinas com o cotonete, depois, a haste é introduzida em um tubo para o processamento químico. As gotas da solução resultante são colocadas no cartucho de testagem. O resultado fica disponível entre 15 e 30 minutos.

Ele pode ser feito entre 1º e o 7º dia de sintomas, mas recomenda-se que para uma maior eficácia no resultado, seja realizado após três dias do início dos mesmos. Antes disso, a baixa carga viral pode reduzir a sensibilidade do teste, o tornando impreciso.