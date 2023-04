Roda de conversa e contação de história celebram vida e obra de Edson Queiroz nos 50 anos da Unifor

Como parte das comemorações pelos 50 anos da Universidade de Fortaleza (Unifor), serão realizadas, nesta quarta-feira (12), uma roda de conversa sobre a obra 'Edson Queiroz: uma biografia' e uma contação de história chamada 'O Amor é Filme', sobre a vida do visionário industrial Edson Queiroz e de sua esposa, Yolanda Queiroz.

A roda de conversa sobre o livro escrito por Lira Neto está prevista para começar às 13 horas e, a contação de história, às 14h. O segundo evento será promovido pelo grupo de teatro Mirante, da Unifor. As duas atrações ocorrerão no núcleo 'Diálogos', do Espaço Cultural.

Roda de conversa

A roda de conversa sobre a obra 'Edson Queiroz: uma biografia' terá a fala da escritora e professora da Unifor, Aíla Sampaio. "A ideia é contar as suas histórias, a partir da obra, ouvir o público sobre a leitura feita, bem como o impacto em suas vidas", revela a docente.

O evento é promovido pela Biblioteca Central para estimular, entre estudantes e colaboradores da Unifor, a leitura da biografia do criador da instituição.

"Acho o momento oportuno para conhecerem ou relembrarem a história do homem empreendedor e visionário que foi o Edson Queiroz, por meio das histórias inspiradoras contadas pelo Lira Neto", detalha Sampaio. Além disso, a professora acredita que o gênero bibliográfico, com base na verdade, reconstrói em palavras a história de uma pessoa e sua trajetória pessoal e profissional, diferente de narrativas ficcionais, como romance e novela.

A biografia tem compromisso com a verdade, sendo elaborada a partir de dados precisos, incluindo nomes, locais e datas dos acontecimentos considerados importantes. Apresenta uma estrutura jornalística, investigativa, cronológica e organizada, visando chegar o mais próximo da realidade do biografado

"No caso do livro 'Edson Queiroz: uma biografia', temos não apenas a história de um grande homem, mas a história da cidade de Fortaleza dos anos 1950 ao início dos anos 1990, suas transformações espaciais e sociais. É, desse modo, um panorama da vida dele e da nossa cidade, para a memória das atuais e futuras gerações", diz Sampaio.

Legenda: Lira Neto, em sessão de autógrafos, durante o lançamento do livro 'Edson Queiroz: uma biografia'. Foto: Ares Soares

Contação de história

O grupo de teatro Mirante, da Unifor, será o responsável pela contação da história 'O Amor é Filme', que narra a vida de Edson e Yolanda Queiroz. Será às 14h, no auditório da Biblioteca Central. Apresentada anteriormente no projeto Tarde com Arte, a iniciativa tem direção de Hertenha Glauce, além de autoria e interpretação de Eurico Mayer.

Legenda: O grupo de teatro Mirante será o responsável pela contação de história sobre a vida de Edson e Yolanda Queiroz. Foto: Divulgação

"Vamos apresentar uma biografia, contada de forma lúdica. A história será contada como se fosse um roteiro de cinema onde os protagonistas são Yolanda e Edson Queiroz. Tem humor, amor, suspense e drama, como bons filmes. A trajetória de amor e companheirismo deles nos inspira a acreditar que é possível construir uma vida comum, baseada no respeito", destaca a diretora.

Edson e Yolanda

Na biografia, Lira Neto conta como Edson e Yolanda se conheceram. Era noite quando Edson, encostado em um carro nas proximidades da Igreja do Carmo, no Centro de Fortaleza, viu três moças passarem, dentre elas, Yolanda. Ela sorriu para ele e deu sinal de interesse pelo jovem rapaz. Os dois conversaram sem parar e iniciaram um namoro naquela mesma noite. Ficaram noivos em 18 de abril e se casaram no dia 8 de setembro de 1945.

Do fruto desse amor nasceram Airton José (1946 – 2017), Myra Eliane (1947–2006), Edson Filho (1951 – 2008), Renata, Lenise e Paula.

Sobre Edson Queiroz

O filho de Genésio Clementino de Queiroz e Cordélia Antunes Ferreira nasceu no dia 12 de abril de 1925, um domingo de Páscoa, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A trajetória profissional de Edson começou em 1951, quando, com apenas 26 anos, ele adquiriu uma distribuidora de gás de cozinha na Capital. Ali nasceu o Grupo Edson Queiroz (GEQ), um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil.

Legenda: O industrial criou a Fundação Educacional Edson Queiroz em 1971, com o intuito de mudar a realidade social, educacional e econômica do Ceará. Foto: Acervo da Unifor

Em 1973, o industrial mudou a história da educação superior cearense ao fundar a Unifor, o maior dentre todos os projetos sociais adotados pela Fundação Edson Queiroz. Primeiro chanceler da Unifor, Edson faleceu em 1982, vítima de um acidente aéreo na Serra da Aratanha, em Pacatuba.

Serviço

Roda de Conversa sobre a obra 'Edson Queiroz: uma biografia'

Data: 12 de abril

Horário: 13h

Local: Espaço Cultural Unifor, núcleo 'Diálogos'

Contação da história 'O Amor é Filme', sobre a vida de Edson e Yolanda Queiroz

Data: 12 de abril

Horário: 14h

Local: Espaço Cultural Unifor, núcleo 'Diálogos'