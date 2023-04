Pós-graduação da Unifor capacita profissionais de Educação Física para área clínica

Analisar exames de sangue, entender o laudo de uma ressonância magnética ou avaliar a influência dos medicamentos no organismo não eram práticas rotineiras de quem é formado em Educação Física. Desenvolvida para trazer essas habilidades para o dia a dia deste profissional, a pós-graduação Aperfeiçoamento em Metabologia e Prescrição Clínica do Exercício Físico vai habilitá-lo a atuar na área clínica, juntamente com médicos, nutricionistas, enfermeiros e demais profissionais de saúde. A formação está sendo ofertada pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e está com inscrições abertas até dia 10 de abril.

“Essa pós-graduação foi criada para suprir uma grande necessidade do mercado de ter o profissional de educação física dentro da área da saúde capaz de atender pessoas com diversas comorbidades”, explica Thiago Daniele, professor e coordenador pedagógico do curso. O docente acrescenta que o objetivo da pós é tornar o aluno apto a resolver situações com uma visão mais ampla da saúde do indivíduo.

“Hoje, têm surgido cada vez mais pessoas com diversas doenças, disfunções cognitivas, motoras e um elevado número de pessoas com ansiedade, depressão, insônia, doenças de Alzheimer e de Parkinson etc. Como lidar com esses tipos de doenças que crescem atualmente? Então, a pós-graduação veio para fazer com que esse profissional de educação física consiga ir mais profundo, ter uma visão mais clínica do exercício físico”, explica Thiago Daniele.

Legenda: Thiago Daniele, professor e coordenador pedagógico Foto: Divulgação

Curso na modalidade presencial, com carga horária de 180 horas, o Aperfeiçoamento em Metabologia e Prescrição Clínica do Exercício Físico tem três módulos que envolvem desde o ensino de competências bioquímicas, farmacológicas e imunológicas até prescrição de treinos. A metodologia é baseada na resolução de problemas. “Vamos trazer tudo isso para o aluno, a fim de que ele esteja em sala de aula aprendendo a ver de uma maneira mais clínica, desde a avaliação até a prescrição nas diversas populações”, destaca o coordenador.

Outro diferencial é capacitar o aluno a ter compreensão farmacológica, ou seja, de como os medicamentos vão influenciar no treinamento. “Como o uso de medicamentos específicos vai facilitar ou dificultar o ganho de força, o emagrecimento. Também vamos trazer esse conhecimento mais bioquímico de maneira mais transversal, que vai percorrer todo o programa”, detalha.

Corpo Docente

Uma das apostas da Universidade foi no corpo docente qualificado. A maioria dos professores do Aperfeiçoamento em Metabologia e Prescrição Clínica do Exercício Físico é formada por doutores com expertise e vivência na área. “A Unifor está trazendo professores de outros estados com grande conhecimento na área da prescrição do exercício físico clínico, que estão inseridos no que há de mais atual e inovador nesse contexto”, afirma o coordenador pedagógico.

Além disso, as instalações da Universidade, como academia, laboratório do curso de Educação Física e outros aparatos estarão disponíveis para o uso dos discentes durante a formação.

Serviço

Aperfeiçoamento em Metabologia e Prescrição Clínica do Exercício Físico

Período: abril/2023 a dezembro/2023

Modalidade: presencial

Carga horária: 180 h/aula

Inscreva-se clicando aqui

Mais Informações: (85) 3477.3174