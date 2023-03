Captei: Fundação Edson Queiroz inaugura exposição comemorativa pelos 50 anos da UNIFOR

Foi entre Musas, Artistas, intelectuais, admiradores das artes que o Espaço Cultural Unifor abriu as portas, na noite de quinta, 16, para a exposição “Elas – De Musas a Autoras, Unifor 50 anos”, uma ampla discussão sobre diversos aspectos da questão de gênero distribuídas por cerca de 150 obras da Coleção Fundação Edson Queiroz e ocupando as três alas do pavimento superior do Espaço Cultural Unifor.

Legenda: Tarsilinha do Amaral, Marcelo de Oliveira, Lenise Rocha, Denise Mattar e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

A mostra, comemorativa dos 50 anos de criação da Universidade de Fortaleza tem curadoria de Denise Mattar, uma das mais respeitadas e premiadas curadoras brasileiras, patrocínio do Banco Santander e apoio da Nacional Gás, através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet.

Legenda: Denise Mattar Foto: LC Moreira

Denise Mattar Curadora da Exposição “Apesar desse sucesso, há inúmeros casos de artistas mulheres excelentes que foram excluídas da historiografia oficial, e muitas questões a serem levantadas, analisadas e discutidas nessa passagem de musas a autoras, que reflete uma mudança de contexto político, histórico, social e comportamental”

Durante a abertura da exposição, Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta de Tarsila do Amaral, esteve prestigiando o evento, com muita simpatia e compartilhando momentos e curiosidades da tia-avó famosa, um trabalho que ela realiza há mais de 20 anos, cujo objetivo é levar o legado de Tarsila do Amaral para o mundo e difundir a história da pintora para as próximas gerações.

Legenda: Trasilinha & Tarsila do Amaral - obra-símbolo da exposição " O Passaporte" Foto: LC Moreira

Como conferi de perto e, de fato, está uma exposição riquíssima em obras, temas e história, a sugestão é deixar no seu roteiro (ou de quem vier por Fortaleza), para conferir “Elas – De Musas a Autoras, Unifor 50 anos”, no Espaço Cultural Unifor. O horário de funcionamento é de terças a sextas, de 9h às 19h e, aos sábados e aos domingos, de 12h às 18h. A visitação é gratuita e fica em cartaz até o dia 10 de dezembro de 2023.

Legenda: Denise Mattar, Tarsilinha do Amaral, Lenise Rocha e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

