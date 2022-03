Postagens de turista morto no Buraco Azul repercutem na web: 'Viver é a maior aventura'

Uma das últimas publicações realizadas por Uilgner Rodrigues, de 30 anos, repercutiu nas redes sociais após a morte dele. O turista faleceu na segunda-feira (21), ao se afogar no lago do ponto turístico Buraco Azul, localizado em Cruz.

Na postagem, ele compartilhou um vídeo se divertido durante um dos passeios que realizou no Ceará. Na legenda, escreveu "viver é a maior aventura que existe".

Nos comentários, algumas pessoas comentaram que o paulista parecia estar feliz por estar viajando. A publicação já conta com mais de 385 mil reproduções.

Natural de Guarujá, a vítima estava com a noiva, Bianca Carvalho, pela região do Litoral Oeste cearense, desde o último sábado (19).

Legenda: O estabelecimento Buraco Azul Caiçara lamentou o falecimento de Uilgner Foto: Reprodução/Instagram

Afogamento e discussão

Na tarde de segunda-feira, o casal foi passear no Buraco Azul, empreendimento a 18 quilômetros de Jericoacoara, e, segundo testemunhas, o rapaz entrou na água e acabou se afogando.

A noiva acionou os salva-vidas do estabelecimento, que foram em busca de Uilgner. Turistas que estavam no local também ajudaram na busca. A vítima passou de 20 a 30 minutos na água e foi encontrada ainda com vida.

Conforme a apuração do Sistema Verdes Mares, uma confusão foi registrada no momento das buscas porque não havia estrutura para socorrer o homem. O local, segundo testemunhas, não possuía carro ou ambulância para levar o turista a uma unidade de saúde.

Ainda segundo outros frequentadores, foi solicitado que um helicóptero que pertence a uma empresa de passeios fosse utilizado para socorrer a vítima, mas o responsável pelo veículo se recusou, alegando ser um transporte particular.

Após insistência dos outros turistas, o responsável pelo helicóptero levou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara. Uilgner foi atendido às 14h56, mas não resistiu e veio a óbito. O casal pretendia ficar em Jericoacoara, onde estava hospedado em uma pousada, até o próximo dia 23.