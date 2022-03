Ator Bruno Miranda relata ameaças após morte de turista em Buraco Azul

O ator Bruno Miranda, que presenciou o afogamento do turista de São Paulo no Buraco Azul, na última segunda-feira (21), relatou ameaças de uma empresa de turismo após ele ter criticado a estrutura do estabelecimento.

Ao O Globo, o ex-intérprete de Borat no programa "Amor e Sexo" disse que recebeu intimidações enviadas através do direct do Instagram.

"Já mandei para o meu advogado para tomar as medidas possíveis. Não vou mudar minha viagem, não vou voltar e não vou embora por causa disso. Me falaram para eu ir embora hoje que era melhor para mim e que sabiam a pousada em que eu estava", detalhou à reportagem.

Miranda, que está de férias no Ceará com a esposa, presenciou o afogamento do turista no momento em que havia sentado para almoçar, por volta de 13h30. Ele chegou a mergulhar para ajudar nas buscas com três salva-vidas e outros frequentadores.

Em seguida, ele lamentou nas redes sociais a falta de segurança no local. "Falta ser estudado a parte mais importante do nosso passeio, a segurança. Então fica essa dica para melhoria do local. Para que não existam mais vítimas e possamos curtir nosso Brasilzão lindo!".

Afogamento

A vítima foi identificada como Uilgner dos Santos Rodrigues, de 30 anos. Ele é natural de Guarujá, em São Paulo, e estava acompanhado da noiva Bianca Carvalho.

Conforme testemunhas, ele mergulhou no lago e acabou se afogando. O homem ficou de 20 a 30 minutos dentro da água e foi encontrado com vida, mas houve princípio de discussão porque não havia estrutura adequada para socorrê-lo.

Ainda de acordo com os frequentadores, o estabelecimento não possuía carro ou ambulância para levar o turista a uma unidade de saúde. Uilgner chegou na UPA de Jericoacoara às 14h56, mas não resistiu.

O turista foi resgatado por um helicóptero depois de testemunhas insistirem.