Plataforma flutuante é construída no mar do Mucuripe e aguarda regularização da Marinha para uso

Uma plataforma flutuante construída no mar, na altura da praia do Mucuripe, em Fortaleza, começou a chamar atenção de quem passa próximo ao local. As pessoas que caminham no calçadão da Avenida Beira-Mar podem observar de longe uma estrutura de madeira navegando lentamente.

João Eduardo Araripe, empresário do ramo de passeios aquáticos, foi o responsável pela criação da "ilha", que será utilizada para ofertar suporte ao turismo na região.

"O objetivo é ser ponto de apoio aos iates, barcos, nadadores, lanchas e caiaques que navegam na região. A ideia é criar mais uma oportunidade de turismo e acessibilidade para pessoas idosas e cadeirantes", ressalta o empresário.

A estrutura de 25 metros de largura e 7 de altura é feita com madeira maçaranduba. "Nosso engenheiro calcula que o equipamento pode receber até 100 pessoas".

Liberação da Marinha pendente

Legenda: Proprietário diz aguardar autorização da Capitania dos Portos para uso do local Foto: Thiago Gadelha

Apesar de a estrutra já ter sido finalizada, o proprietário diz que ainda aguarda a autorização da Capitania dos Portos. Araripe chegou a instalar uma placa de sinalização proibindo o uso da estrutura pelo público em geral.

De acordo com João Eduardo, os passeios de iate são feitos em parceria com o Iate Clube de Fortaleza, mas outras embarcações também poderão fazer uso da estrutura.

A reportagem entrou em contato com a Capitania dos Portos, mas, até as 9h desta quinta-feira (12), não houve resposta sobre o assunto.