Prefeitura lança projeto para fortalecer ações pedagógicas em escolas municipais de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) lançou, nesta terça-feira (10), o projeto "Alfa 1, 2, 3" da Rede Municipal de Ensino, na Academia do Professor Darcy Ribeiro. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer ações pedagógicas, favorecendo o processo de alfabetização dos estudantes matriculados nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental das escolas municipais, totalizando cerca de 56,5 mil alunos.

Para o projeto, 382 profissionais bolsistas atuarão como assistentes de aprendizagem nas salas de aulas, realizando as atividades pedagógicas com os professores. O foco da iniciativa são os estudantes que obtiveram baixo rendimento nas Avaliações Diagnósticas de Rede.

"O programa tem como objetivo fortalecer o processo de alfabetização da nossa rede municipal no primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, que completam o ciclo normal da alfabetização das nossas crianças. Dessa forma, queremos recuperar o prejuízo dos últimos dois anos de pandemia com assistentes que irão subsidiar os professores em sala de aula, resgatando a aprendizagem", afirmou o prefeito.

Conforme a Prefeitura, a ação contemplará 2.291 turmas das escolas municipais e prevê como principais eixos: a avaliação e acompanhamento da aprendizagem, gestão de sala de aula e formação direcionada aos professores, assistentes de aprendizagem e coordenadores pedagógicos.