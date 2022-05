Sarto e Élcio devem se ausentar da Prefeitura de Fortaleza nas próximas semanas para viagem à Europa

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o vice-prefeito, Élcio Batista (PSB), irão se ausentar do País entre maio e junho, abrindo espaço para uma possível troca de comando no Executivo da Capital na atual gestão, no caso da viagem do chefe do Executivo.

Os dois preparam agendas distintas em Londres, Suécia e Alemanha, e não devem permanecer fora do Brasil durante o mesmo período. A duração da viagem de ambos, no entanto, ainda não foi divulgada.

No último dia 20 de abril, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou um requerimento que autoriza a permanência dos gestores fora da cidade por períodos maiores que 15 dias durante o ano de 2022.

A expectativa é de que Élcio assuma a Prefeitura na ausência de Sarto. Se os dois viajassem ao mesmo tempo, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT), seria o próximo na linha de sucessão.

Pré-candidato a deputado estadual, o pedetista, no entanto, de acordo com as regras eleitorais, não poderia concorrer às Eleições 2022 tendo assumido cargo no Executivo.

Alemanha e Suécia

O prefeito José Sarto tem uma agenda diversa a partir do dia 1º de junho na Suécia e Alemanha a convite de organismos internacionais.

Inicialmente, o chefe do Executivo irá participar do “Urban Future” em Helsingborg, um evento sobre desenvolvimento urbano, mobilidade e demais temas ligados à gestão municipal, que reúne líderes internacionais.

Ainda na Suécia, Sarto tem agenda na capital, Estocolmo, entre os dias 5 e 7, no "Fryshuset Global", para tratar de temas como resíduos sólidos, parques tecnológicos e questões ligadas à juventude.

Em Essen, na Alemanha, o gestor participa de um evento ao lado do prefeito Tomas Kufen no dia 8 de junho. A reunião será sobre um termo de cooperação entre os dois municípios e ainda não tem agenda detalhada.

Élcio fará curso em Londres

O vice-prefeito, Élcio Batista, por sua vez, prepara a realização de um curso na London School em Londres, na Inglaterra, entre os dias 9 e 13 de maio.

A capacitação ocorreu de forma online e terá a segunda etapa presencialmente.

“A minha agenda é relacionada à primeira infância e ao desenvolvimento urbano sustentável, um programa internacional financiado por uma fundação holandesa”, detalha ao vice-prefeito.