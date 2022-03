Élcio Batista lança livro 'Para Pensar' e convida a sociedade à refletir os dilemas da atualidade

Dos termos presentes em seu vasto vocabulário, o cearense adora utilizar o verbo "pense". Mesmo carregado de ironia, esta expressão estabelece um desejo involuntário à reflexão. Em seu primeiro livro, o professor e sociólogo Élcio Batista adentra o universo da inquietação e convoca o leitor a questionar dilemas universais.

Com título sugestivo, a obra "Para Pensar" (7letras) se propõe como um caderno de ideias para refletir o século XXI e alguns de seus principais desafios. A publicação será lançada nesta quinta-feira (17), às 18 horas, na livraria Coração Selvagem, localizada na Praia de Iracema. "É um convite, como nós cearenses sempre fazemos. Reflita, questione, se pergunte", explica o autor.

Com apresentação da socióloga e professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, Irlys Barreira, "Para Pensar" apota no diálogo acerca de temas que atravessam a atualidade. Reconhecido pela atuação na política e educação, Élcio, que é

vice-prefeito de Fortaleza, desbrava assuntos como arte, desigualdades, arte, cidades inteligentes e até a onda das "fake news".

"O livro é, na verdade, o resultado de um conjunto de reflexões e inquietações sobre vários problemas da condição humana e da interação entre as pessoas. Sou muito inquieto em à vida humana e a relação dela com a própria natureza, sua transformação política e social", descreve.

Debate atual

Partindo dessa sede por questionamentos, Élcio Batista investe em textos curtos e forma um mosaico de perguntas e tentativas de responder algumas delas. Escritos entre 2014 e 2016, estes testemunhos e observações críticas partem na missão de compreender o presente e as ideias em jogo atualmente.

O escritor revela que testemunhamos um tempo fragmentado e incerto. Nesse cotidiano complexo, a sociedade atravessa e sente os efeitos da realidade mundial hiperconectada, algo único em toda a história da humanidade. A proposta é parar um pouco e se perguntar acerca destes problemas, compartilha Élcio Batista.

Élcio Batista Professor e sociólogo Os temas abordados são contemporâneos, mas universais. Há texto sobre a guerra, que é um fenômeno universal. Falo da desigualdade, afinal, todas as cidades foram mais ou menos desiguais. Então, são reflexões sobre o mundo contemporâneo, mas são tentativas, algumas delas com questões universais"

O autor aponta caminhos. Das questões propostas por Élcio Batista, a desigualdade é um fenômeno que ganha relevância no conjunto da obra. "É um tema central. Encontrar saídas para essa questão no âmbito da cidade, da nação, no âmbito global. É o tema do Século XXI e gosto de refletir e pensar como sair de todos esses processos", argumenta.

Encontros

Com diagramação ágil, o livro "Para Pensar" foi enriquecido pelas ilustrações do desenhista uruguaio Gervasio Troche. A premissa é ampliar a imersão do leitor e permitir o encontro com as ideias contidas na obra.

Diante dos desafios de superar as desigualdades sociais e projetar uma vida mais integrada com a natureza, Élcio Batista entrega um conjunto de observações para o cenário de hoje. Sobre a alegria de lançar o livro, o escritor defende que a obra atravessa um momento de refletir e idealizar construções coletivas. Fica o convite.

"Para pensar" estará à venda a partir de 17 de março na livraria Coração Selvagem e também em versão digital, no site da Amazon. Toda renda arrecadada será destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, gerido pela FUNCI - Fundação da Criança e da Família Cidadã.

Serviço:

Lançamento “Para Pensar”, do sociólogo e vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista.

Dia 17/03, às 18h, na Livraria Coração Selvagem (Rua dos Tabajaras, 450, Praia de Iracema). Preço na Livraria: R$ 50. Preço Amazon: R$ 26,50 (versão impressa) e R$ 18,50 (versão digital).