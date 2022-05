Casa do Cidadão Iguatemi abre atendimentos para serviços da AMC

A Casa do Cidadão Iguatemi iniciou parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Prefeitura de Fortaleza. Dessa forma, a unidade que funciona no piso superior do Shopping vai expandir sua oferta de serviços.

O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. A expectativa é atender cerca de 200 pessoas por dia. Dentre os novos serviços, estão:

Emissão de credenciais de estacionamento para pessoas idosas e com deficiência;

Indicação de condutor;

Defesa de autuação e interposição de recursos à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) e ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran);

Resolução de pendências com prescrição de multas de trânsito.

A unidade é gerida pela Coordenadoria de Cidadania da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). Seus atendimentos precisam ser agendados de forma remota, através do site "Minha agenda virtual".

Legenda: Serviço está localizado no piso superior do Shopping Iguatemi Foto: Divulgação

Atendimentos disponíveis

Dentre os serviços já disponibilizados pela Casa do Cidadão do Iguatemi, estão:

Emissão de 1ª e 2ª vias de RG e primeira via do CPF;

Serviço da Cagece;

Serviço da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (inclui orientações sobre Auxílio Brasil, Cadastro Único e atualização do NIS);

Emissão de Carteira do Trabalho Digital;

Intermediação de mão de obra;

Atendimento às empresas.

Serviço

Localização: piso superior, em frente à loja Kalunga, no Shopping Iguatemi;

piso superior, em frente à loja Kalunga, no Shopping Iguatemi; Atendimento: de segunda-feira até sexta-feira, de 8h às 17h.

de segunda-feira até sexta-feira, de 8h às 17h. Agendamento: clique aqui.