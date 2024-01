Ônibus escolar sofre acidente em túnel de Fortaleza; não há vítimas

Um ônibus escolar se envolveu, na manhã deste domingo (28) em um acidente em túnel localizado na avenida Washington Soares, em Fortaleza. O veículo levava dez estudantes e uma monitora para o Sana Fest, evento que está sendo realizado no Centro de Eventos.

Nenhum dos estudantes se feriu. Apenas a monitora que acompanha a excursão teve um ferimento superficial na boca, mas já foi atendida.

Segundo relato do motorista do ônibus, o veículo foi fechado por um carro quando trafegava no túnel e acabou puxando o ônibus para a direita e atingindo o gelo-baiano, bloco de concreto usado para orientar o tráfico e que funciona como uma barreira em vias públicas.

O motorista relatou ainda que teve problemas com baixa visibilidade dentro do túnel.

Legenda: Os estudantes que estavam no veículo não ficaram feridos; a monitora que acompanhava a excursão teve um corte superficial na boca Foto: Thiago Gadelha

A reportagem acionou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) da Prefeitura de Fortaleza para saber mais detalhes sobre o acidente e como está o trânsito no local. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.