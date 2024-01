Médico morto em acidente de Goiânia tinha saído de plantão de doze horas, diz amigo

O médico Thiago Ubirajara Araújo Rosa, havia acabado de sair de um plantão de doze horas quando sofreu um acidente de carro e morreu nessa terça-feira (23) na rodovia GO-060, entre os municípios goianos de Santa Bárbara de Goiás e Nazário. Segundo um amigo do profissional da saúde, ele retornava para Goiânia.

"Ele fez 12 horas de plantão em Anicuns e estava voltando para casa, em Goiânia", disse o amigo dele, que preferiu não se identificar, em entrevista ao g1.

A Prefeitura de Anicuns, onde Thiago fez o plantão no Hospital Municipal, lamentou a morte em nota de pesar nas redes sociais: "Profissional e membro valioso de nossa comunidade".

Outro município, Avelinópolis, onde o médico era plantonista, também divulgou nota lamentando o fato, e decretou luto oficial de dois dias.

Pastor também morreu em acidente

Thiago Rosa se envolveu em uma colisão frontal com o carro do pastor Arnaldo Moreira, de 56 anos, que também morreu. Ambos os veículos ficaram destruídos e o motor do carro do religioso chegou a ser arremessado para fora.

Legenda: O pastor Arnaldo Moreira (à direita), também morreu no acidente e estava no outro carro que colidiu Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eles ficaram presos às ferragens e já estavam mortos quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica fez perícia na cena. A Polícia Militar também autuou na ocorrência.