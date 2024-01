Casal de influencers é investigado em SP por movimentar R$ 14 milhões com 'jogo do tigrinho'

Dois influenciadores digitais foram alvo de operação da Polícia Civil de São Paulo, nessa terça-feira (23). Eles divulgavam a prática de jogos de azar eletrônicos, incluindo o Fortune Tiger — conhecido como "jogo do tigrinho". As informações são do G1 Campinas.

"O casal veio do estado do Ceará há algum tempo, sediou residência na cidade de Indaiatuba e passou, por meio das redes sociais, a divulgar esse jogo", informou o delegado Luiz Fernando Oliveira, da Deic Campinas, em entrevista à CBN Campinas.

Legenda: Celulares e relógios apreendidos em operação Foto: Divulgação/SSP-SP

Legenda: Casal registrou em redes momentos em viagem por Dubai Foto: Reprodução/Instagram

Na operação policial, agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Indaiatuba e apreenderam aparelhos celulares, quatro veículos de luxo, eletrônicos e documentos. O material vai ser analisado pela equipe de investigação e pelo Instituto de Criminalística.

Além do crime de prática de jogos de azar, os investigados, uma mulher de 21 anos e um homem de 31 anos, também são suspeitos de lavagem de dinheiro.

O G1 informou que os influenciadores foram identificados como Ismael Belchior e Jade Belchior. A Justiça determinou a suspensão das redes sociais dos dois, mas, até a publicação desta reportagem, elas seguiam no ar.

Vida de luxo

Legenda: Casal em viagem nas Ilhas Maldívias Foto: Reprodução/Instagram

Segundo as investigações, o casal morava no Ceará e se mudou recentemente para Indaiatuba, cidade na região de Campinas.

Nas redes sociais, o casal ostentava viagens internacionais, imóveis luxuosos e carros importados, segundo a polícia, para atrair apostadores.

Entre as publicações, eles mostravam viagens para Dubai, Maldivas, Abu Dhabi e também vários carros esportivos e de luxo.