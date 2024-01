Polícia apura se câmera escondida em hotel de Porto de Galinhas tinha imagens enviadas online

O caso de uma câmera escondida encontrada em um flat alugado por turistas em Pernambuco está sendo investigado para apurar se as imagens captadas pelo dispositivo estavam sendo enviadas pela Internet. A informação foi revelada pelo delegado responsável ao programa Encontro, da TV Globo.

Segundo o delegado Ney Luiz, a polícia encontrou cartão de memória dentro da câmera escondida e a perícia deve analisar o material. Um dos pontos será descobrir se as imagens eram enviadas em tempo real ou por meio de alguma conexão com a internet.

Além disso, a investigação deseja identificar quem foi o responsável pela instalação da câmera. Até então, a hipótese principal indica que o objetivo da câmera era captar cenas de nudez.

O equipamento foi encontrado no último dia 16 em uma tomada em uma propriedade de Porto de Galinhas. A câmera, inclusive, estava virada para a cama, o que ainda reforça a tese da produção de conteúdo sexual sem autorização.

Até o momento, os proprietários do apartamento não são considerados suspeitos. Após a divulgação do caso, o OKA Beach Residence, condomínio do flat, divulgou mensagem repudiando a instalação de câmeras ocultas e afirmando que as locações são realizadas diretamente por "inquilinos e proprietários".

Conforme a lei, se as gravações forem encontradas, os responsáveis poderão responder por "registro não autorizado de intimidade sexual".

Dicas

Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, algumas dicas podem ser importantes para se atentar em possíveis dispositivos de gravação ilegais.

A polícia aponta que, geralmente, as câmeras estão voltadas à cama ou em banheiros. Investigações anteriores apontam que elas ficam alocadas em espaços como o ar-condicionado, televisão, tomada, abajur ou até espelhos com fundos falsos.

Para identificar, é possível direcionar a lanterna do celular em direção a estes locais. Se a luz refletir, pode haver uma câmera escondida.