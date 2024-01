Criança morre após ser atropelada enquanto pedalava em condomínio de Pernambuco

Um menino de 5 anos morreu, nessa quarta-feira (3), após ser atropelado por um carro dentro do condomínio onde morava, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, conforme informações do g1. Segundo moradores do residencial, a motorista de 25 anos mora no local e estava dirigindo em alta velocidade. Ela foi presa em flagrante, de acordo com a Polícia Civil.

A criança foi atropelada enquanto andava de bicicleta na companhia da mãe, conforme informações apuradas pela TV Globo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da criança no local.

Moradores do condomínio disseram que a velocidade máxima permitida dentro da área do residencial é de 10 km/h, e que a motorista tinha histórico de outras ocorrências por excesso de velocidade no espaço.

Veja também

Bicicleta foi arrastada

Ainda conforme os moradores informaram à emissora, peritos do Instituto de Criminalística isolaram a área do atropelamento e não encontraram marcas de freio do veículo no asfalto. Eles afirmaram que a bicicleta da criança foi arrastada.

Em um comunicado compartilhado com os moradores, o Conjunto Recanto do Sol disse lamentar a morte da criança e que "prestará toda a assistência necessária à família".

A administração esclareceu ainda que o limite de velocidade dentro do condomínio é sinalizado por placas, e que a motorista não tem histórico de alta velocidade sem apuração pelo condomínio. "Em consulta ao aplicativo de denúncias, que são realizadas pelos próprios moradores, nada foi encontrado em relação à unidade, ou seja, não houve nenhuma ocorrência desse tipo", diz o aviso.