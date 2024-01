Helicóptero que caiu dentro de lago em Capitólio (MG) é retirado pelos bombeiros

O helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), foi encontrado e retirado das águas nessa quarta-feira (3). A aeronave, achada a cerca de 12 metros de profundidade, transportava quatro pessoas quando despencou no reservatório, no dia anterior. Uma pessoa morreu no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo foi localizado a uma profundidade equivalente a um prédio residencial de quatro andares. Na ação, coordenada por representantes da corporação e das polícias Militar e Civil, além da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha do Brasil, o helicóptero foi reflutuado e rebocado até a rampa de uma marina. As informações são do portal Metrópoles.

Veja também

Em seguida, a aeronave foi transportada num veículo e ficará sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), encarregada da investigação.

A aeronave caiu no Lago de Furnas na última terça-feira (2), quando realizava o transporte de quatro pessoas, entre elas o piloto. O Corpo de Bombeiros encontrou um dos ocupantes sem vida horas após a queda. A vítima foi identificada como Vanilton Alves Balieiro, conhecido como Dubrejo, de 44 anos. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte. Ele trabalhava na região como piloto de lancha.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal, em Passos, onde deve ser submetido ao um exame de necrópsia.