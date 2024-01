Assustada com fogos durante ano novo, cadela foge e é resgatada em rio em Goiás

Uma cadela foi resgatada após fugir durante a queima de fogos de artifício na noite do último domingo (31), no Réveillon, nas margens do Rio Paranaíba, no Estado de Goiás.

O animal passou dois dias desaparecido e foi encontrado bastante assustado e cansado. O resgate foi realizado no rio, localizado na divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais, pela Busca e Salvamento do 6º Batalhão Bombeiro Militar.

Veja também

A cadela foi levada para a unidade do Corpo de Bombeiros no município de Itumbiara, onde recebeu os primeiros cuidados, sendo alimentada e aquecida pelos militares. A corporação divulgou imagens do resgate do animal nas redes sociais, e a tutora o reconheceu e contatou os bombeiros para recuperá-lo.

O Corpo de Bombeiros orienta os tutores de animais a tomar alguns cuidados durante a queima de fogos de artifício: