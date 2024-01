Família encontrada morta em Olímpia caiu em emboscada envolvendo mochila com droga, diz polícia

A família encontrada morta em Olímpia, no Interior de São Paulo, teria caído em uma emboscada envolvendo mochila com drogas, segundo a Polícia Civil da cidade. Anderson Givago Marinho, 35, a esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e a filha Isabelly, de 15 anos, foram encontrados mortos na última segunda-feira (1º).

Anteriormente, eles estavam desaparecidos desde quinta-feira (28). Em meio às investigações, a polícia apurou que Isabelly tentou ligar para o 190, às 14h10 do dia em que desapareceram, mas a chamada não completou. Os celulares dos familiares ainda não foram localizados.

Conforme o Uol, a suspeita da polícia é de que o mecânico Anderson teria ido a um canavial na cidade de Votuporanga (SP) para entregar uma mochila com maconha, mas foi atraído para uma emboscada em local mais afastado. Com a posse das drogas, ele foi morto a tiros.

O corpo de Anderson estava a cerca de 15 metros do veículo. O suspeito do crime possivelmente não sabia que Mirele e Isabelly estavam no carro.

Entenda o caso

O casal e a adolescente saíram de Olímpia para comemorar o aniversário da mulher em São José do Rio Preto. Uma hora depois, na última quinta-feira (28), pararam de responder e visualizar mensagens de amigos e familiares.

Os corpos foram encontrados em estado de decomposição em um canavial, na zona rural de Votuporanga, por um morador da região. O carro da família também estava no local.

Tanto o veículo quanto os corpos foram encontrados com marcas de tiros. O corpo de Anderson estava fora do carro e o de Mirele e Isabelly estavam dentro do automóvel.

Em 2015, Anderson foi condenado a dois anos de prisão por tráfico de drogas. A pena foi cumprida em regime aberto, e a polícia acredita que ele seguia envolvido com o tráfico.