Celular de menina que morreu com a família em Olímpia tinha ligação para a polícia

A adolescente de 15 anos, assassinada com os pais, ligou para o número 190, chamando a polícia, na tarde da última quinta-feira (28). A família desapareceu no mesmo dia no qual a Polícia Civil identificou a ligação. Os corpos de Mirele Tofalete, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35, e Isabelly apresentavam sinais de execução, e foram encontrados nesta segunda-feira (1º), em Olímpia, no interior de São Paulo.

As informações são do g1. A Polícia também informou Anderson já havia recebido ameaças de morte antes do crime. O homem também tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Foto: Reprodução

"A perícia precisa de 10 dias para concluir os laudos, que serão muito importantes principalmente para revelar a cronologia da morte. Identificamos que a biologia do local revela que os corpos estiveram no local há um tempo e a Polícia Civil continua com o trabalho de investigação, levantamento de câmeras, oitivas, inquérito policial instaurado, tudo em busca de esclarecimento deste bárbaro crime", afirma Everson Contelli, delegado Seccional em exercício em Votuporanga.

A família foi enterrada na manhã desta terça-feira (2), no Cemitério Jardim Parque das Primaveras, em Olímpia.

O casal e a adolescente saíram de Olímpia, no interior de São Paulo, para comemorar o aniversário da mulher em São José do Rio Preto. Uma hora depois, na última quinta-feira (28), pararam de responder e visualizar mensagens de amigos e familiares.

Os corpos foram encontrados em estado de decomposição em um canavial, na zona rural de Votuporanga (SP), por um morador da região. O carro da família também estava no local.

Tanto o veículo quanto os corpos foram encontrados com marcas de tiros. O corpo de Anderson estava fora do carro e o de Mirele e Isabelly estavam dentro do automóvel.