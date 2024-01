Marinha encerra quarto dia de buscas por homem que caiu de cruzeiro em SP

O quarto dia consecutivo de buscas pelo passageiro Carlos Alberto Mota Candreva, que caiu de um cruzeiro e desapareceu no mar, foi encerrado nesta terça-feira (2). De acordo com a Marinha do Brasil, o trabalho de buscas será retomado na manhã desta quarta-feira (3) a fim de encontrar pistas que levem ao paradeiro da vítima.

Carlos Alberto caiu do navio 'MSC Preziosa', no último sábado (30), em uma área de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

A Marinha informou, em nota, que a operação tem sido realizada considerando "padrões técnicos e históricos, as ações de ventos, marés e correntes de deriva da região". Segundo o comunicado, estão sendo emitidos Avisos-Rádio Náuticos, com ampla divulgação via rádio, para alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que naveguem em áreas próximas.

ENTENDA O CASO

O passageiro Carlos Alberto Mota Candreva participava do 'Réveillon em Alto Mar', no navio 'MSC Preziosa'. O cruzeiro partiu do Porto de Santos com destino ao Rio de Janeiro.

Pessoas que estavam a bordo disseram que o incidente teria ocorrido após uma discussão de casal. O homem que desapareceu teria se atirado na água quando a embarcação passava pela região de São Sebastião, no litoral de São Paulo. As sirenes foram acionadas após o ocorrido.