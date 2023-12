Show de Alexandre Pires em cruzeiro é cancelado após passageiro cair no mar

A apresentação do cantor Alexandre Pires na madrugada deste sábado (30) foi cancelada no cruzeiro MSC Precioza. O motivo foi a queda de um passageiro da varanda de uma das cabines do navio no mar quando a embarcação passava pelo litoral de São Sebastião, em São Paulo.

Conforme informações do portal Extra, passageiros informaram que um casal discutia na cabine por volta de 0h30, quando sirenes começaram a soar revelando que um homem havia caído no mar. As buscas começaram logo após o acontecido.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do passageiro. Alexandre Pires subiria ao palco por volta de 1h.

Antes, se apresentaram no cruzeiro Paralamas do Sucesso e o músico Vini Netto. Atrações como Wesley Safadão, Ana Castela e Léo Santana também têm shows previstos no navio.

Em nota, Alexandre Pires declarou que a apresentação dele seria cancelada "em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate".

"Conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show, que estava previsto para ter início à 1h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós", destacou o cantor.

O cruzeiro saiu do Porto de Santos na sexta-feira (29) com milhares de passageiros rumo ao Rio de Janeiro, para o Revéillon.

O MSC Precioza foi mesmo utilizado pelo jogador brasileiro Neymar para o evento Ney em Alto-Mar, finalizado na cidade paulista ainda na sexta-feira.