'Ele pretendia me matar', afirma jovem que estava com homem que caiu no mar durante cruzeiro

A jovem que acompanhava o passageiro Carlos Alberto Mota Candreva, que está desaparecido após cair de sua cabine no cruzeiro MSC Precioza na madrugada do último sábado (30), concedeu declarações à imprensa sobre o caso nesta segunda-feira (1º).

Entre as revelações, a produtora de agência Vitória Bárbara Momemso, de 27 anos, que contou ter uma relação casual e conturbada com a vítima, afirmou ao Metrópoles que encontrou mensagens no celular de Carlos em que ele dizia a um amigo que pensava em matá-la.

Segundo Vitória, ela e Carlos não namoravam, eram apenas "ficantes", e por isso tinham um acordo em que podiam se relacionar com outras pessoas. O programador de 32 anos, no entanto, não aceitava bem o relacionamento aberto, demonstrando ciúmes com frequência.

No dia da queda, segundo Vitória, Carlos teria visto conversas da jovem com outros homens e se irritado.

“Enquanto eu estava no banheiro, o Carlos pegou meu celular. Eu nem sabia que ele tinha a senha. Ele viu conversas minhas com outros homens e mandou print para amigos dizendo que estava pensando em me matar. Ele pretendia me matar”, afirmou ao Metrópoles.

Vitória afirma que tentou acalmá-lo, mas ele estava muito nervoso e insistia na discussão. Pouco depois, ele caiu da área superior do navio. Até o momento, Carlos segue desaparecido. Entenda o caso

Segundo o UOL, a vítima caiu da cabine onde estava quando o navio estava a aproximadamente 40km de distância da Ilha de Alcatrazes (SP). A queda ocorreu no início da madrugada do último sábado (30), por volta das 0h30. O cruzeiro partiu de São Paulo e seguia para Angra dos Reis (RJ).

A Marinha do Brasil afirmou que foi comunicada na ocasião e iniciou as buscas imediatamente. Ainda segundo o UOL, a MSC Cruzeiros, responsável pelo MSC Precioza, afirmou às autoridades que o homem "saltou intencionalmente no mar".