Onda gigante 'engole' cruzeiro de luxo na Dinamarca; veja vídeo

Um cruzeiro norueguês foi atingido por uma tempestade no Mar do Norte, a cerca de 260 km da costa da Dinamarca. De acordo com informações do jornal O Globo, o navio transportava 400 pessoas, entre passageiros e tripulantes, quando uma forte onda quebrou as janelas da embarcação na última semana.

Internautas relataram os momentos de tensão quando as ondas gigantes "engoliram" o cruzeiro. Eles contam que o navio parecia prestes a virar por cerca de 20 minutos. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Veja também

Um dos passageiros fez uma publicação mostrando a onda atingindo o navio, que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido. Segundo a publicação, o motor principal da embarcação continuou funcionando, e ela foi dirigida manualmente. O cruzeiro recebeu escolta de resgate em direção à Alemanha.

Assista ao vídeo

Outra passageira relatou no X (antigo Twitter) que a experiência foi aterrorizante, mas que todos foram resgatados de forma segura.

"Sou passageiro do #msmaud que perdeu energia ontem em uma tempestade no Mar do Norte. Foi uma experiência aterrorizante, mas estamos todos seguros e tão confortáveis ​​quanto possível e, por enquanto, seguimos em direção à Alemanha sob nosso próprio poder. Temos reboque disponível e fomos escoltados por resgate. Vou ser honesta, ontem houve cerca de 20 minutos em que pensei que o navio poderia virar, estava balançando muito e não tínhamos ideia do que tinha acontecido. Realmente bateu em cheio quando eles começaram a distribuir trajes de sobrevivência laranja para todos", escreveu Elizabeth Lawrence.