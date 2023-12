Onda forte ultrapassa faixa de areia e arrasta pessoas e carros nos EUA; veja vídeos

Oito pessoas ficaram feridas após uma onda forte ultrapassar a faixa de areia e invadir uma avenida na cidade de Ventura, a cerca de 110 quilômetros de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O fenômeno ocorreu nesta quinta-feira (28), devido a tempestades no Oceano Pacífico, conforme informações do g1. As praias de Ventura foram fechadas, segundo o Corpo de Bombeiros, pois ainda há previsão de ondas mais fortes para esta sexta-feira (29).

WATCH: Large wave hits Ventura, California, injuring 8 people pic.twitter.com/f9SRLFocxf — BNO News (@BNONews) December 29, 2023

Feridos foram encaminhados para hospitais

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno surpreende pessoas que estavam na praia. Os vídeos mostram ainda que as pessoas tentam correr, mas são alcançadas pelas águas e arrastadas, até mesmo com veículos.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, segundo autoridades locais.