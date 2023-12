Adolescente é morto em ataque de tubarão na Austrália

Um jovem de 15 anos foi morto por um tubarão em um local remoto de surfe no Sul da Austrália, informou a polícia nesta sexta-feira (29), noite de quinta-feira no Brasil. O ataque ocorreu perto de Ethel Beach, na península de Yorke, na tarde do dia 28.

"Infelizmente, o corpo de um adolescente foi recuperado da água", disse a polícia estadual em um comunicado. Segundo o jornal australiano The Advertiser, um morador não identificado de Ethel Beach afirmou que um surfista ajudou o adolescente após ser mordido na perna.

Veja também

"O tubarão os cercou quando o homem tirou o jovem da água. Havia muito sangue", relatou o morador. Não há detalhes sobre o tipo de tubarão envolvido no ataque. No entanto, tubarões-brancos são frequentemente vistos na região.

A polícia ainda informou que está preparando um relatório, mas não deu detalhes sobre o ataque ao jovem, natural de um subúrbio do sul de Adelaide.