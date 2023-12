Morre Gaston Glock, inventor da pistola de mesmo nome, aos 94 anos

O engenheiro austríaco Gaston Glock, inventor da pistola semiautomática "Glock", faleceu nesta quarta-feira (27), aos 94 anos. A informação foi divulgada através do site da empresa fundada por ele, a Glock GmbH.

"Em memória de Gaston Glock, 19/07/1929 - 27/12/23. A perfeição continua", escreveu a instituição ao lado de uma foto do empresário em fundo preto.

A invenção do austríaco revolucionou a indústria das armas com a Glock. A pistola se tornou um ícone nos Estados Unidos. É estimado que a arma é usada por 80% dos policiais.

A pistola também ganhou relevância cultural, sendo enaltecida por Hollywood e pelo hip-hop. A Glock foi usada em filmes como "Duro de Matar 2", "U.S. Marshals: Os Federais" e nos longas do famoso espião britânico James Bond.

Quem foi Gaston Glock

Gaston Glock nasceu em Viena, na Áustria. Ele estudou engenharia mecânica na cidade onde nasceu, antes de projetar protótipos de pistolas.

Em 1982, ele venceu uma licitação do Exército austríaco apresentando uma arma com numerosos componentes não metálicos, mais barata, leve e fácil de desmontar do que as de seus concorrentes.