Chevette de 1987 com placa de Belo Horizonte é encontrado em Paris e viraliza nas redes

Um Chevett SL Série Luxo, de 1987, foi fotografado próximo de pontos turísticos de Paris, na França. Após os internautas perceberem que a placa era de Belo Horizonte (MG), diversos comentários repercutiram nas redes sociais. Conforme o g1, o veículo pertence ao mineiro Aiglon Declie, de 38 anos, que se mudou para a capital francesa em 2015 e levou o veículo apenas neste ano.

O dono do carro tem cidadania francesa, já que o avô e o bisavô eram franceses. A foto do carro viralizou na rede social X, depois de um perfil especializado em carros publicar a imagem. De acordo com Aiglon, ele tinha compartilhado apenas em um grupo, no Facebook, de pessoas apaixonadas por Chevette.

Empolgado, mostrou o primeiro passeio que fez com o carro, depois dele ser adaptado às exigências francesas. "A postagem no Facebook rendeu muitas perguntas, mas nem sabia da repercussão no X, que nem tenho conta na plataforma. Me surpreendi", detalhou, ao g1.

Mudança para França

Para Aiglon, a relação com carros atravessa gerações. "Minha família sempre trabalhou com carros e eu mesmo cheguei a ter uma loja de acessórios veiculares, que quebrou em 2014", relembrou Declie. Por conta da crise financeira, o mineiro se mudou para a França, em 2015.

Na época, vendeu o carro para o sogro. "Foi, inclusive, a venda do Chevette que ajudou a pagar as passagens da família para a mudança. Vendi para meu sogro, para que o carro ficasse na família, e recomprei assim que pude", relatou o dono do Chevette. A pandemia dificultou o reencontro com o veículo.

Aiglon Declie Mineiro "Em setembro deste ano, depois de esperar mais um carro para conseguir dividir o container que ia levá-lo para Paris, consegui. Em 12 de novembro deste ano, meu 'carro de estimação' chegou".

O veículo precisou ser adaptado para rodar dentro da legislação francesa. Além disso, Aiglon irá conseguir a certificação europeia e emplacá-lo na França, com cadastro na Federação Francesa de Veículos de Época.