Parque dos EUA registra casos de 'cervo zumbi'; entenda doença

Um cervo mula adulto foi encontrado morto perto de lago no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Wyoming (WGFD) confirmou no animal a Doença Debilitante Crônica (CWD), que o faz ser considerado "zumbi" por afetar o cérebro dele. O diagnóstico foi informado pelo órgão no dia 14 de novembro deste ano, mas o caso veio à tona no Brasil somente neste semana.

O parque detalhou que o cervo foi capturado pela equipe do WGFD em março de 2023. Na época, colocaram uma coleira GPS para realizar um estudo da dinâmica populacional, mas ele faleceu cerca de sete meses depois. De acordo com o GLOBO, os pesquisadores coletaram amostras para testes após encontrarem o cadáver.

"As amostras testaram positivo para CWD com base em vários testes diagnósticos realizados no Laboratório de Saúde da Vida Selvagem do WGFD. A doença contagiosa e fatal de cervos e alces é causada por uma proteína malformada (príon) para a qual não há vacina ou tratamento conhecido. Os príons se acumulam no cérebro e em outros tecidos, causando mudanças fisiológicas e comportamentais, emaciação e morte", disse o comunicado.

Veja também

Quais os sintomas da Doença Debilitante Crônica?

A Doença Debilitante Crônica causa comportamentos estranhos nos animais. Os príons, um tipo de proteína malformada, está se espalhando pela América do Norte e preocupando os caçadores.

Por conta da CWD, os animais registram alterações no cérebro e no sistema nervoso. Eles ficam babando, cambaleantes e letárgicos. Além disso, também possuem um "olhar vago". Uma vez diagnosticado, o quadro é fatal.

"Desde meados da década de 1980, a CWD se espalhou por Wyoming e agora é encontrada na maioria do estado. Estima-se que cerca de 10-15% dos cervos mula perto de Cody, Wyoming, migram para a porção sudeste do Yellowstone durante os meses de verão, tenham CWD", detalhou o comunicado do parque.

Os animais precisam ter contato direto com o que está contaminado. Porém, também podem ser afetados caso tenham contato indireto por meio de partículas infecciosas no ambiente, como fezes, solo ou vegetação.

Risco para a população

Os Centros de Controle de Doenças dos EUA alertam para que, durante a temporada de caça, os animais não sejam consumidos antes de realizarem os testes. Isso porque cerca de 7 mil a 15 mil animais infectados por CWD foram inadvertidamente consumidos por humanos, em estimativa realizada em 2017 pela Aliança para a Vida Selvagem Pública.

Wyoming é um ponto de referência para outros estados. O Serviço Geológico dos EUA detalhou que a CWD está presente agora em 32 estados e três províncias canadenses, com taxas de infecção aumentando.