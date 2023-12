Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após homem cair no mar; veja o que se sabe sobre o caso

O cantor Alexandre Pires utilizou as redes sociais na manhã deste sábado (30) para se pronunciar sobre o cancelamento da apresentação que faria no MSC Preziosa, onde faria um show durante a madrugada. Segundo o artista, a decisão foi tomada de maneira conjunta com a empresa responsável pelo cruzeiro, por conta da queda de um dos passageiros no mar.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante cruzeiro do MSC Preziosa, por volta das 0h30 de hoje. Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento", escreveu ele em seu perfil.

Veja também

"Conversamos com a organização e chegamos a um consenso para a não realização do show, que estava previsto para ter início à 1h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu. Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas", declarou.

Pessoas que estavam a bordo disseram que o incidente teria ocorrido após uma discussão de casal. O homem que desapareceu teria se atirado na água quando a embarcação passava pela região de São Sebastião, no litoral de São Paulo. As sirenes foram acionadas após o ocorrido.

Conforme publicou o jornal Folha de S. Paulo, o trabalho de resgate segue e o homem continua desaparecido. Ainda não há outras informações oficiais. A reportagem chegou a procurar a Marinha do Brasil, que não havia respondido até a veiculação da matéria.