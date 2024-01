Corpos de família que desapareceu após sair de casa para almoçar são encontrados no interior de SP

Os corpos de uma família, que estava desaparecida desde há cinco dias, foram encontrados na tarde de segunda-feira (1º) no interior de São Paulo. As informações são da TV TEM.

Anderson Givago Marinho, 35, a esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e a filha Isabelly, de 15 anos, deixaram a cidade onde viviam — Olímpia, no interior de São Paulo — em direção a São José do Rio Preto (SP) para uma comemoração de aniversário na quinta-feira (28).

Os corpos foram encontrados em estado de decomposição em um canavial, na zona rural de Votuporanga (SP), por um morador da região. O carro da família também estava no local.

Tanto o veículo quanto os corpos foram encontrados com marcas de tiros. O corpo de Anderson estava fora do carro e o de Mirele e Isabelly estavam dentro do automóvel.

O caso está sendo investigado pela polícia e nenhum suspeito foi preso até o momento.