Atriz brasileira entra de 'penetra' em festa de Réveillon de Cristiano Ronaldo

Uma atriz e humorista brasileira foi parar, sem querer, em uma das festas de Réveillon mais comentadas da Europa: o Réveillon do jogador português Cristiano Ronaldo. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a baiana Monique Mon comentou sobre a virada de ano inusitada.

Segundo Monique, ela estava com no quarto de uma amiga em um hotel de luxo de Portugal quando percebeu que havia uma festa ocorrendo no andar de cima. Como a turma que estava com ela acabou desanimando, ela decidiu ir à festa para curtir os festejos de ano-novo.

Foi só quando chegou lá que descobriu que a festinha particular era de Cristiano Ronaldo, que resolveu celebrar, na mesma noite, a chegada de 2024 e o aniversário da mãe, Maria Dolores Aveiro.

O momento, inclusive, contou com outra presença brasileira conhecida: o cantor Luan Santana, de quem Maria Dolores é fã, foi contratado para fazer um show na festa do jogador.

Legenda: O cantor Luan Santana foi convidado para cantar na festa de Cristiano Ronaldo Foto: Reprodução/Instagram

Monique contou que, para conseguir chegar ao andar do Réveillon de Cristiano, subiu pelas escadas de incêndio, já que os elevadores estavam bloqueados. Chegando lá, percebeu que a festa era de uma celebridade e decidiu ser discreta para não ser descoberta.

“Não dei importância para os convidados famosos, não fiquei pedindo para tirar foto. Fiquei curtindo a festa e rezava para não ser apanhada por algum segurança porque eu estava sem pulseira, sem credencial, sem nada”, contou a atriz ao Metrópoles.

Apesar de ter curtido o evento, Monique conta que ficou com medo de ser descoberta, então fez a "linha quietinha".

"Quando soube que a festa era do homem, fiquei com medo. Quando passava um segurança, me cag*va toda. Pensava: ‘Eita, é agora que vou ser expulsa, é agora que vão pedir minha credencial", completou.