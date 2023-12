Luan Santana é convidado para ser atração no réveillon de Cristiano Ronaldo

O réveillon particular na casa do jogador Cristiano Ronaldo, em Portugal, terá sotaque brasileiro. O cantor Luan Santana será a atração neste domingo (31), a convite do próprio português diretamente ao artista sertanejo.

Conforme informações do portal Léo Dias, o cantor, junto à equipe de músicos, está no avião rumo a uma das casas de Cristiano Ronaldo em Portugal.

O motivo do convite, além do réveillon, é o aniversário da mãe do jogador, Dolores Aveiro, que completa 69 anos neste domingo. Ela é fã de Luan Santana.

Cristiano Ronaldo convidou diretamente o artista sertanejo para a apresentação em sua casa, e tudo foi tratado em segredo por Luan Santana e poucas pessoas da equipe do cantor.

A imprensa portuguesa, então, descobriu o fato e passou a repercutir o assunto, confirmado pela assessoria do brasileiro.