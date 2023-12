Perfil de Rafa Kalimann é invadido e ex-BBB tem foto nua exposta

A ex-sister Rafa Kalimann teve sua conta no Instagram invadida na madrugada deste domingo (31). O responsável pelo ataque fez ameaças contra a famosa e expôs uma foto em que ela aparece nua. Os seguidores ficaram preocupados com o acontecido e o assunto tomou conta das redes sociais.

Ela, no entanto, pediu que os fãs não derrubassem a conta, porque iria retomá-la. "Não denunciem a conta, já tô entrando com todas as medidas cabíveis", escreveu em uma publicação compartilhada em seu feed.

"Só pra falar que consegui minha conta de volta, ainda não sei dar detalhes de nada. Hackearam minhas coisas essa noite, apagaram tudo do Insta, acessaram outras redes, fotos etc. O importante é que já estão comigo de novo, graças a Deus", completou.

O hacker divulgou, por meio de mensagem, que teria advertido a vítima sobre o que pretendia fazer. "Eu avisei mil vezes, Rafa Kalimann. Não me ouviu. Não quis me dar o que eu queria, agora você tem nada", disparou.

"Tudo que era seu é meu. Eu vou mostrar tudo que tenho pra todo mundo. Só me pedir. Eu avisei, me responde, se não eu posto tudo", ameaçou logo em seguida.

Além de fazer as ameaças, a pessoa por trás da invasão disse ter acesso a dados bancários, registros e conversas: "Quer ver o quê? Cartão de crédito… tenho. Conversas de WhatsApp… tenho. Documentos, endereço, foto, tenho tudo da sua vida, menina".

"Você se fez de sonsa. Só sempre faz de sonsa e santa. Foda. Vou mostrar tudo o que o povo quiser ver", frisou. As informações são do portal Metrópoles.