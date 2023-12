Saiba quem é a modelo brasileira vista com Lewis Hamilton durante visita do piloto à Bahia

Depois da rápida passagem de Beyoncé pela Bahia na antevéspera do Natal e da visita de Viola Davis a Salvador no mês de novembro, agora foi a vez de outra estrela internacional desembarcar no estado, Lewis Hamilton. O piloto de Fórmula 1 está em Trancoso, no Litoral Sul, para curtir a Virada do Ano.

Mas o britânico não está só. Ele foi flagrado ao lado da modelo Juliana Nalú, ex-namorada do rapper L7nnon. Essa não é a primeira vez que os dois foram vistos juntos. No início do ano, a brasileira e o campeão viajaram para a Antártida.

Natural do Rio de Janeiro, Nalú tem 24 anos e mora em Los Angeles, nos EUA, desde 2016. Como modelo desde os 14 anos, a carioca já esteve no elenco da novela Segundo Sol, da TV Globo. No folhetim, ela fez par romântico com o personagem vivido por Chay Suede.

Além de L7nnon, Juliana também engatou um romance com o rapper estadunidense Kanye West. O namoro chegou a ser confirmado pela assessoria de imprensa dela. Atualmente, ela reúne 900 seguidores em seus perfis nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.