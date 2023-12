Filho de Viviane Araújo recebe ataques na internet após a atriz publicar fotos em rede social

A atriz Viviane Araújo compartilhou momentos de diversão com Joaquim, de um ano, em fotos publicadas nas redes sociais. A rainha de bateria curtiu o sábado (30) na piscina e mostrou aos seguidores momentos de alegria do filho, que aparece nas imagens brincando com tintas. “Muita diversão por aqui”, escreveu na postagem.

Primeiro filho de Viviane, o menino chamou atenção pela semelhança com o pai, o empresário Guilherme Militão. “A Viviane pariu o próprio marido”, brincou uma seguidora. “É a cara do pai!”, concordou outra usuária do Instagram. “Gente, ele é a cópia fiel do pai”, acrescentou uma mulher.

Porém, alguns internautas fizeram comentários ruins sobre a aparência do pequeno. Segundo O Globo noticiou, uma pessoa chegou a dizer que Joaquim não parecia filho de Viviane. “Ela é tão bonita”, completou a usuária. “Melhor não falar nada né kkk”, ironizou outra.

Em seguida, diversos fãs defenderam a família. “Com certeza (é melhor não falar), pois não iria acrescentar nada e Viviane é uma mulher incrível e feliz, realizada. E você pelo visto uma frustrada que inveja a felicidade dela”, rebateu uma mulher. “Desejo que vc um dia resolva ser leve e liberta”, disse outra.

A maioria dos comentários, porém, eram elogiando Joaquim e Viviane. “Criança sendo criança de verdade, parabéns Vivi”, disse uma usuária. “Que lindo, sorriso maravilhoso”, comentou outra. “Ai gente! Tinha tempo que não via Joaquim!! Mas está lindo demais!”, registrou outra fã.